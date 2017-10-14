Скрипт отзывов на сайте.

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Завершен2 заявки232 просмотра

Добрый день, у меня есть сайт на платформе platformalp.ru 

Надо сделать скрипт отзывов как здесь: rabota-tuts.ru/ 

Суть скрипта в том, что человек видит уже заготовленные отзывы а также может написать свой отзыв и сразу же увидеть его, но никто кроме этого человека не увидел его отзыв. Т.е можно писать отзывы в режиме онлайн но видеть их будешь только сам, даже после обновления странички. 

У меня есть код этого срипта, но можно выдернуть из сайта. Так же нужна привязка к стилям. Я в этом не разбираюсь поэтому пишу здесь.

8 лет назад
Roben
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Выбранный исполнитель

on_python
Андрей 
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Выполнил все как планировалось и дал рекомендации. Работой доволен, рекомендую!
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on_python
Андрей 
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8 лет назад