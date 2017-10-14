Скрипт отзывов на сайте.

Добрый день, у меня есть сайт на платформе platformalp.ru

Надо сделать скрипт отзывов как здесь: rabota-tuts.ru/

Суть скрипта в том, что человек видит уже заготовленные отзывы а также может написать свой отзыв и сразу же увидеть его, но никто кроме этого человека не увидел его отзыв. Т.е можно писать отзывы в режиме онлайн но видеть их будешь только сам, даже после обновления странички.

У меня есть код этого срипта, но можно выдернуть из сайта. Так же нужна привязка к стилям. Я в этом не разбираюсь поэтому пишу здесь.