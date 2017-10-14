Нужен backend программист Сервер VPS NodeJS MongoDB RestApi

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки265 просмотров

Сервер VPS NodeJS MongoDB RestApi

Клиент Android и IOS работает

Нужно делать серверную часть когда что то добавляется в клиент

Сейчас надо сделать Чат и что бы сервер отвечал за платежи

AndroidiOSMongoDBNode.js
8 лет назад
taxichastnik
Александр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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