На странице wp.p-kristall.ru/nomera-i-ceny имеется "фиксированный/плавающий" виджет бронирования. При скролле до футера должен прилипать к нижней грани блока "#conten", но вместо этого пропадает. На демо-странице плагина http://leafo.net/sticky-kit/ всё рабтает. Требуется: донастроить ...
Разработка онлайн конструктора для печати на футболках для сайта
Необходимо разработка онлайн конструктора для печати на футболках для сайта.
Если есть готовое решение, готов рассмотреть.
Также необходим сайт для заказчика.
Без посредников.
Подробное ТЗ будет. Сейчас ищу испонителей.
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