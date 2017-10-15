Разработка онлайн конструктора для печати на футболках для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Необходимо разработка онлайн конструктора для печати на футболках для сайта.

Если есть готовое решение, готов рассмотреть.

Также необходим сайт для заказчика.

Без посредников.

Подробное ТЗ будет. Сейчас ищу испонителей.

8 лет назад
sebastian82
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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