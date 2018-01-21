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PHP. Реализация системы Промокодов
Здравствуйте,
На проект нужен человек хотя бы с годом опыта программирования на PHP. Все SQL процедуры у нас есть для системы работы обычных промокодов. Магазин уже работает, в целом задача состоит только в том, чтобы:
1) Добавить к существующей системе магазина дополнительное поле "Промокод", по нему сделать вызов процедуры, которая сама проверит, есть или нет этот промокод и активирует аккаунт. По сути надо добавить просто поле с вызовом этой процедуры. Код процедуры уже написан.
2) Добавить после оплаты заказа дополнительный шаг, в котором пользователь может не активировать покупку, а получить код покупки. Сам код генерируется уже написанной процедурой, надо сделать дополнительный шаг, где пользователь нажимает галочку и ему появляется этот код.
3) Добавить в личном кабинете поле "Активировать код", которое будет вызывать уже написанную процедуру и сверять код из тех, что есть в базе.
В общем разработчик SQL кода у нас есть, и вся логика у нас в SQL, нам нужен просто фронт енд на PHP для добавки нескольких полей и дополнительного шага уже в рабочей системе оплаты.
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