Доработка модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка163 просмотра

Есть готовый модуль оплаты

Возникли трудности в подключении платежной системы.

Тз в личку исполнителю

8 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

lijan
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
тз понял с полу слова.постоянная связь. работа мгновенная.рекомендую
Быстро поняли друг друга. Дмитрий достаточно быстро отвечал на мои вопросы. Проверил работу и сразу её оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

lijan
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад