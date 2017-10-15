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Маркетпллейс на вордпресс
Здравствуйте.
Ищу программиста/ов, которые имеют успешный опыт создания маркетплейса на wordpress с использованием одного из типовых решений: http://webcusp.com/how-to-develop-multi-seller-shopping-cart-with-wordpress/; https://wedevs.com/30625/best-woocommerce-multivendor-plugin/
Нужно будет создать на выбранном плагине и шаблоне маркетплейс.
ТЗ по созданию маркетплейса также с вас: на основе заполнения мной удобного для вас файла вопросов-ответов, интервью, ознакомления с тем уже что есть.
Нужен программист кто уэе делал подобное решение, знает его "подводные камни", позволит взять рекомендации у заказчика\ков для которых уже делал такую работу.
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