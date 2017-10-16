Требуется 2 парсера. 1. Должен собирать и добавлять позиции с сайта поставщика 2. Должен обновлять остатки товаров каждые 4 часа
Web-приложение для работы с арендаторами
Нужна система – база клиентов/CRM
В ней будут храниться данные клиентов и вся история взаимоотношения по всем клиентам:
- ФИО, паспортные данные, договоры, история взаиморасчетов, записи звонков, вся история действий (подгружаться из amocrm)'
- Захват профилей VK, Одноклассники, Fb
- Парсинг по номеру телефона Telegram, Whatsapp, Viber
- Личные кабинеты для арендаторов
- Мобильное приложение для доступа к ЛК арендаторам
- Автоматические рассылки на E-mail, СМС, Телеграм по наступлению определенных событий
- База объектов аренды с фото и документами по ним
- Автоматическое создание задач менеджерам по событиям
- отправка арендаторам электронного счета для оплаты через эквайринг (автоматическое_
- Статистика заходов арендатора на сайт
- Форма регистрации для новых арендаторов с договором-офертой
- Данные по пропускам арендаторов
- Интерактивная схема объектов аренды с возможностью бронирования через сайт
- интеграция с 1С аренда и управление недвижимостью
- интергация с АМОСРМ и обмен данным по арендаторам двусторонний
Заявки фрилансеров
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