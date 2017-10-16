Web-приложение для работы с арендаторами

Нужна система – база клиентов/CRM

В ней будут храниться данные клиентов и вся история взаимоотношения по всем клиентам:

- ФИО, паспортные данные, договоры, история взаиморасчетов, записи звонков, вся история действий (подгружаться из amocrm)'

- Захват профилей VK, Одноклассники, Fb

- Парсинг по номеру телефона Telegram, Whatsapp, Viber

- Личные кабинеты для арендаторов

- Мобильное приложение для доступа к ЛК арендаторам

- Автоматические рассылки на E-mail, СМС, Телеграм по наступлению определенных событий

- База объектов аренды с фото и документами по ним

- Автоматическое создание задач менеджерам по событиям

- отправка арендаторам электронного счета для оплаты через эквайринг (автоматическое_

- Статистика заходов арендатора на сайт

- Форма регистрации для новых арендаторов с договором-офертой

- Данные по пропускам арендаторов

- Интерактивная схема объектов аренды с возможностью бронирования через сайт

- интеграция с 1С аренда и управление недвижимостью

- интергация с АМОСРМ и обмен данным по арендаторам двусторонний