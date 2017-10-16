Web-приложение для работы с арендаторами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Нужна система – база клиентов/CRM 

В ней будут храниться данные клиентов и вся история взаимоотношения по всем клиентам: 

- ФИО, паспортные данные, договоры, история взаиморасчетов, записи звонков, вся история действий (подгружаться из amocrm)' 

- Захват профилей VK, Одноклассники, Fb 

- Парсинг по номеру телефона Telegram, Whatsapp, Viber 

- Личные кабинеты для арендаторов 

- Мобильное приложение для доступа к ЛК арендаторам 

- Автоматические рассылки на E-mail, СМС, Телеграм по наступлению определенных событий 

- База объектов аренды с фото и документами по ним 

- Автоматическое создание задач менеджерам по событиям  

- отправка арендаторам электронного счета для оплаты через эквайринг (автоматическое_ 

- Статистика заходов арендатора на сайт 

- Форма регистрации для новых арендаторов с договором-офертой 

- Данные по пропускам арендаторов 

- Интерактивная схема объектов аренды с возможностью бронирования через сайт 

- интеграция с 1С аренда и управление недвижимостью 

- интергация с АМОСРМ и обмен данным по арендаторам двусторонний 

AmoCRM
8 лет назад
Alexiy2
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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