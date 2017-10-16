Требуется парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок116 просмотров

Требуется 2 парсера. 

1. Должен собирать и добавлять позиции с сайта поставщика

2. Должен обновлять остатки товаров каждые 4 часа

8 лет назад
snetkoff
Алексей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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