Требуется ежедневно забирать свежие объявления (размещенные за последние сутки) по нижегородскому региону из разделов,соответствующих имеющимся на сайте https://152info.ru,а именно Услуги (129),Недвижимость (111), Транспортные средства(26), Для дома идачи (51), Бытоваяэлектроника (9), Хоббии отдых (8), ...
Нужен веб-программист по доработке сайта на MODX Revo
Доработать сайт на MODX Revo
Срок выполнения один – два дня
Связать таблицу пользователей с кастомной таблицей а также сделать вывод данных по шаблону который уже есть,
Также сделайте удобные администрирование данных таблиц
Суть заключается в том что есть сайт на нём есть рейтинг, администратор или менеджер может создавать команды и добавлять туда пользователей, у команды есть определённые поля: название команды, дисциплина команды, является ли эта команда сборной, является ли эта команда резервом и команда содержит определённых пользователей. На сайте выводится по заданному шаблону сборные в определённых дисциплинах
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