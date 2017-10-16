Нужен веб-программист по доработке сайта на MODX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Доработать сайт на MODX Revo 

Срок выполнения один – два дня 

Связать таблицу пользователей с кастомной таблицей а также сделать вывод данных по шаблону который уже есть, 

Также сделайте удобные администрирование данных таблиц 

Суть заключается в том что есть сайт на нём есть рейтинг, администратор или менеджер может создавать команды и добавлять туда пользователей, у команды есть определённые поля: название команды, дисциплина команды,  является ли эта команда сборной, является ли эта команда резервом и команда содержит определённых пользователей. На сайте выводится по заданному шаблону сборные в определённых дисциплинах

MODX
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров