Нужен веб-программист по доработке сайта на MODX Revo

Доработать сайт на MODX Revo

Срок выполнения один – два дня

Связать таблицу пользователей с кастомной таблицей а также сделать вывод данных по шаблону который уже есть,

Также сделайте удобные администрирование данных таблиц

Суть заключается в том что есть сайт на нём есть рейтинг, администратор или менеджер может создавать команды и добавлять туда пользователей, у команды есть определённые поля: название команды, дисциплина команды, является ли эта команда сборной, является ли эта команда резервом и команда содержит определённых пользователей. На сайте выводится по заданному шаблону сборные в определённых дисциплинах