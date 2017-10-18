Обработка файлов Excel 2003

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Завершен2 заявки144 просмотра

Есть программа для обработки файлов Excel 2003. Неожиданно перестала работать. Нужно починить и доработать. 

Доработка:

 - при выводе отчёта (в нижнем окне) показывалась последняя строка отчёта

8 лет назад
Evgenyw79
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mrus215
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Быстро, внимателен к пожеланиям, скрупулёзен в мелочах. Работа выполнена на высшем уровне. Спасибо.
Все превосходно, четкие требования, интересная задача, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

mrus215
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад