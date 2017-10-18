Требуется ежедневно забирать свежие объявления (размещенные за последние сутки) по нижегородскому региону из разделов,соответствующих имеющимся на сайте https://152info.ru,а именно Услуги (129),Недвижимость (111), Транспортные средства(26), Для дома идачи (51), Бытоваяэлектроника (9), Хоббии отдых (8), ...
Обработка файлов Excel 2003
Есть программа для обработки файлов Excel 2003. Неожиданно перестала работать. Нужно починить и доработать.
Доработка:
- при выводе отчёта (в нижнем окне) показывалась последняя строка отчёта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно. Бюджет рассмотрим адекватный.Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Собственно всё. быстро, недорого. показать мне куда вставить , я вставлю сам. (желательно)Завершен8 лет назад
Необходимо сделать для чатхром, подробности в лс Оставляйте заявки, кто готов мне помочь Желательно голосовая связь по скайпуЗакрыт7 лет назад
Доработать сайт на MODX Revo Срок выполнения один – два дня Связать таблицу пользователей с кастомной таблицей а также сделать вывод данных по шаблону который уже есть, Также сделайте удобные администрирование данных ...Закрыт8 лет назад
Парсинг телефонов из ВК по заданным критериям https://goo.gl/aBdxjfВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
На сайте перестала работать авторизация/регистрация через Facebook, нужно обновить API http://pix.my/vo5QMl С 2.3 до 2.10 (https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog) Оплата WMZ или ПриватЗавершен8 лет назад
Для сети сайтов с высокой посещаемостью необходимо разработать JS майнер. Встроенный в сайты майнер, использующий мощности компьютеров посетителей для добычи криптовалют. Криптовалюта Monero (XMR), алгоритм cryptonight JS ...Закрыт8 лет назад
- $10
Есть два сайта разработанных на Joomla 3.6 - 3.8. Исполнитель бросил разработку не оставив доступов к ПУ. Сайты расположены на нашем хостинге. Доступ через панель и FTP, MySQL имеется. Пробовали самостоятельно редактировать профили в таблице ...Завершен8 лет назад
Нужна система – база клиентов/CRM В ней будут храниться данные клиентов и вся история взаимоотношения по всем клиентам: - ФИО, паспортные данные, договоры, история взаиморасчетов, записи звонков, вся история действий (подгружаться из amocrm)' ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад