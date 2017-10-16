Требуется ежедневно забирать свежие объявления (размещенные за последние сутки) по нижегородскому региону из разделов,соответствующих имеющимся на сайте https://152info.ru,а именно Услуги (129),Недвижимость (111), Транспортные средства(26), Для дома идачи (51), Бытоваяэлектроника (9), Хоббии отдых (8), ...
Скопировать сайт включая админку
Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно.
Бюджет рассмотрим адекватный.
Заявки фрилансеров
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