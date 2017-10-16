Скопировать сайт включая админку

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Закрыт13 заявок165 просмотров

Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно. 

Бюджет рассмотрим адекватный. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров