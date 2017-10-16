Внести изменения на сайт

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Закрыт14 заявок159 просмотров

Нужно переделать главную страницу сайта – изменить тексты, добавить кнопки заказов, изображения, иконки, сделать форму

заказа. 

8 лет назад
ob010177
Ольга 
48 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров