Написать скрипт синхронизации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки207 просмотров

Имеется онлайн сервис "мой склад": moysklad.ru, в которой порядка 1000 товаров и 2 склада. Необходимо выгружать остатки товаров по 2 складам на сайт, платформа insales.ru.  

Соответственно 2 поля с остатками в складе и 2 поля с остатками на сайте, которые отображаются в карточке товара.  

Синхронизацию производить постоянно, раз в 10-15 мин. Скрипт разместить на хостинге peterhost.ru, уже все зарегистрировано. 

8 лет назад
starmax008
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
7 дней
Все понравилось главное-работает. Договоренности соблюдает. Не быстро - но разобрался. Буду и дальше обращаться!
Всё отлично, сотрудничеством доволен, оплата сразу после выполнения мной работы.

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Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад