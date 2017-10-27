Написать скрипт синхронизации

Имеется онлайн сервис "мой склад": moysklad.ru, в которой порядка 1000 товаров и 2 склада. Необходимо выгружать остатки товаров по 2 складам на сайт, платформа insales.ru.

Соответственно 2 поля с остатками в складе и 2 поля с остатками на сайте, которые отображаются в карточке товара.

Синхронизацию производить постоянно, раз в 10-15 мин. Скрипт разместить на хостинге peterhost.ru, уже все зарегистрировано.