Отверстать + запрограммировать лэндинг (срок 7 дней)

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка214 просмотров

Есть дизайн лэндинга (несколько товаров). Нужно за неделю адаптивно отверстать и запрограммировать. Все подробности в личку.

8 лет назад
kalashin
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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