Создание лендинга.

Необходимо сделать лендинг под ключ. Т.е. дизайн, структура, метки и верстка. Есть примеры сайта (пример одного из них https://primorskiy-kvartal.abscity.ru/ не самый лучший представитель).

Почти эталон но его следует изменить http://primkvartal.ru/

Задача сделать более продающий и привлекательный сайт.

Также нужно сделать таким образом чтобы без посторонней помощи была возможность менять и дополнять цены, планировки, фото объекта. Наверное это будет отдельный блок в который можно будет вносить изменения.

В планах пока создание одного сайта в дальнейшем есть планы по увеличению сайтов.

Также нужен специалист который будет заниматься продвижением этого сайта.

Это может быть один и тот же человек.