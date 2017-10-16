Доработать страницу оформления заказа (движок magento)

Сайт - http://dreamshirts.ru/ на движке magento

1) Доработать страницу оформления заказа- на стадии оформления заказа, в разделе "Ваши данные", нужно перенести страну и город в самый верх и сделать, чтобы они автоматически определялись

- нужно, чтобы пункт "Почтовый индекс" появлялся, только если город НЕ МОСКВА. Если город Москва, это поле чтобы было не видно

- объединить пункты Фамилия, Имя и Отчество в один пункт "ФИО"

- объединить пункты Улица, Дом, Квартира в пункт "Адрес"

- добавить заполняемое поле "Комментарий"

2) У нас определенные способы оплаты привязаны к способам доставки. Нужно добавить возможность оплаты наличными при выборе способа доставки: "Самовывоз из пункта выдачи заказа" и при выборе "Доставка курьером"

Из какого бы города ни заказывали.