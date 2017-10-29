Простую базу на связке php+ MySQL

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок183 просмотра

Нужно сделать простую базу на связке php+ MySQL

Функции:

1 Добавить запись.

2. удалить запись

3. редактировать запись

4. поиск. (ищет любое введенное слово по всей базе)

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Подробности в архиве.

 оплата + отзыв

MySQLPHP
8 лет назад
Anton_F
Антон 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IskanderB
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Работал с данным исполнителем. Работа сделана в срок, всё выполнено согласно ТЗ. Все время работы был на связи и отвечал на мои письма + внес несколько исправлений о которых мы ранее не договаривались. Рекомендую.
Работал с данными заказчиком. Регулярно был на связи, выполнил все договоренности. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

IskanderB
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад