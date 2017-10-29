Меня зовут Александр и я являюсь специалистом по web-разработке.

Меня зовут Александр и я являюсь специалистом по web-разработке. Главное правило моей работы - это вовремя сданный заказ. Выбрав меня в качестве исполнителя вы получите во время сданный качественный продукт. За моими плечами такие проекты, как bsgram.000webhostapp.com/ , liferadiodo.000webhostapp.com/ и множество других успешных проектов. Вот краткий список моих навыков и умений: PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, AJAX...