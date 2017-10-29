IskanderB

Александр Хуртин IskanderB

 
26 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Меня зовут Александр и я являюсь специалистом по web-разработке.

Меня зовут Александр и я являюсь специалистом по web-разработке. Главное правило моей работы - это вовремя сданный заказ. Выбрав меня в качестве исполнителя вы получите во время сданный качественный продукт. За моими плечами такие проекты, как bsgram.000webhostapp.com/ , liferadiodo.000webhostapp.com/ и множество других успешных проектов. Вот краткий список моих навыков и умений: PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, AJAX...

PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjax
Отзывы заказчиков
Anton_F
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
8 баллов
6 лет назад
Простую базу на связке php+ MySQL
Работал с данным исполнителем. Работа сделана в срок, всё выполнено согласно ТЗ. Все время работы был на связи и отвечал на мои письма + внес несколько исправлений о которых мы ранее не договаривались. Рекомендую.
Работал с данными заказчиком. Регулярно был на связи, выполнил все договоренности. Рекомендую.
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