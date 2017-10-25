Скрипт проверки позиции сайта в поисковиках

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки202 просмотра

Требуется скрипт проверки текущих позиций сайта в поисковиках. yandex+гугль (с возможностью выбора региона для ya)

Ключи хранятся в базе.

Результат также записываем в базу.

Небольшой интерфейс добавления новых ключей и вывода результатов по сравнению с прошлой проверкой и проверкой после добавления ключей.

8 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$87
5 дней
Максим порадовал меня выполненным заданием. Долго искали исполнителя, много и четко обсуждали все моменты, но на этом все вставало. Максим же вышел со встречным предложением, и выполнил работу на 146%, реализовав админку, о которой изначально даже не думали. Всем рекомендую, кто ценит время и качество работу.
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад