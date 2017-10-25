Скрипт проверки позиции сайта в поисковиках

Максим порадовал меня выполненным заданием. Долго искали исполнителя, много и четко обсуждали все моменты, но на этом все вставало. Максим же вышел со встречным предложением, и выполнил работу на 146%, реализовав админку, о которой изначально даже не думали. Всем рекомендую, кто ценит время и качество работу.