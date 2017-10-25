Нужно зарегистрировать и получить официальное API Instagram с правами comments и public_content https://prnt.sc/gwv4x6
Скрипт проверки позиции сайта в поисковиках
Требуется скрипт проверки текущих позиций сайта в поисковиках. yandex+гугль (с возможностью выбора региона для ya)
Ключи хранятся в базе.
Результат также записываем в базу.
Небольшой интерфейс добавления новых ключей и вывода результатов по сравнению с прошлой проверкой и проверкой после добавления ключей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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