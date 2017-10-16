Интеграция калькулятора на сайт

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Подключить на сайт по API калькулятор тарифов CDEK и добавить наценку в расчет.

Интеграция: https://www.cdek.ru/clients/integrator.html 

8 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров