Необходимо доработать сайт на Joomla 3, а именно сделать так, чтобы при смене картинки менялся текст слева. На сайте используется Ignite Gallery.
Хак создать для пары игр
Хак создать для пару игр жду от вас примеры и сроки и бюджет
Заявки фрилансеров
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