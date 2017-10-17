Доработка сайта на PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка173 просмотра

Требуется доработка сайта каталога, самописная CMS

Сайт: http://prokatstroi.ru/

  • Необходимо, чтобы на главной страницы в блоках «Новинки проката» и «Хиты проката» подтягивались в начало списка, обновленные позиции. То есть я добавил позицию, она стала первой в карусели на главной.
  • Установка целей на формы обратной связи
  • В карточке товара реализовать следующее:

    Технические характеристики подтянуть справа от фото, при этом убрать их из нижней части в табах

    Сделать возможность добавлять +3 фото снизу к товару, прописать это в системе управления. При наведении мышкой на фото, пявляется лупа, а при нажатии открывается всплывающее окно с полноразмерных изображением.

    Внизу в табах убрать таб «Описание» и соответственно таб «Технические Характеристики» он уже есть справа от изображений. Заменить «Видео» на «Видео описание». Случай, когда видео в админ панели не добавлено, то нижний блок вообще отсутствует.

PHP
8 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SobolevAnatoly
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Всё сделано быстро и четко, как всегда :)
Задача поставлена четко, работа оплачена без задержек, с таким заказчиком приятно работать.

Заявки фрилансеров

SobolevAnatoly
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад