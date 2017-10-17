Доработка сайта на PHP

Технические характеристики подтянуть справа от фото, при этом убрать их из нижней части в табах

Сделать возможность добавлять +3 фото снизу к товару, прописать это в системе управления. При наведении мышкой на фото, пявляется лупа, а при нажатии открывается всплывающее окно с полноразмерных изображением.

Внизу в табах убрать таб «Описание» и соответственно таб «Технические Характеристики» он уже есть справа от изображений. Заменить «Видео» на «Видео описание». Случай, когда видео в админ панели не добавлено, то нижний блок вообще отсутствует.