Нужен человек умеющий грамотно парсить товары с интернет-магазинов на Python 3. Интернет-магазин не простой, так что нужен человек с опытом. Товар выгружаеться в .xls файл, образец файла предоставлю. По окончанию работы нужно будет готовый файл ...
Доработка сайта на PHP
Требуется доработка сайта каталога, самописная CMS
Сайт: http://prokatstroi.ru/
- Необходимо, чтобы на главной страницы в блоках «Новинки проката» и «Хиты проката» подтягивались в начало списка, обновленные позиции. То есть я добавил позицию, она стала первой в карусели на главной.
- Установка целей на формы обратной связи
- В карточке товара реализовать следующее:
Технические характеристики подтянуть справа от фото, при этом убрать их из нижней части в табах
Сделать возможность добавлять +3 фото снизу к товару, прописать это в системе управления. При наведении мышкой на фото, пявляется лупа, а при нажатии открывается всплывающее окно с полноразмерных изображением.
Внизу в табах убрать таб «Описание» и соответственно таб «Технические Характеристики» он уже есть справа от изображений. Заменить «Видео» на «Видео описание». Случай, когда видео в админ панели не добавлено, то нижний блок вообще отсутствует.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется: Сайт nicoinvest.ru Функционал: интернет-аукцион монет (живые торги онлайн под таймер), интернет-магазин. Проблемы: написан на голом PHP 5. Очень сложно вводился любой новый функционал. В какойто момент сломали работу с базами, сайт начал ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется скрипт проверки текущих позиций сайта в поисковиках. yandex+гугль (с возможностью выбора региона для ya) Ключи хранятся в базе. Результат также записываем в базу. Небольшой интерфейс добавления новых ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно зарегистрировать и получить официальное API Instagram с правами comments и public_content https://prnt.sc/gwv4x6Закрыт7 лет назад
Подключить на сайт по API калькулятор тарифов CDEK и добавить наценку в расчет. Интеграция: https://www.cdek.ru/clients/integrator.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен специалист, который объяснит и поможет поднять 1000 нормальных белых прокси.Закрыт7 лет назад
Есть 3 сайта на одном аккаунте у хостера, все сайты на wp Нужно сделать чистку, вирус засел на сайты 13.10 однотипная ерунда у всех трех!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно внести изменения в вёрстку сайта. Подробнее напишу в переписке.Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Исправить ошибки в логах на сайте yii2Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Все понятно из названия, предлагайте ваши цены и сроки.Закрыт7 лет назад