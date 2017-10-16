Доработка сайта на Joomla (Ignite Gallery)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок227 просмотров

Необходимо доработать сайт на Joomla 3, а именно сделать так, чтобы при смене картинки менялся текст слева. 

На сайте используется Ignite Gallery. 

Joomla
7 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров