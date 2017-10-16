Есть магазин на цмс от ТрэйдСофт. Там стоит стандартный шаблон. Вот собственно сам темплейт http://podkap.auto-vision.ru/ В ux изменения минимальны, основное это изменить сам дизайн. Обязательны уверенное знание html5, css3, javascript, php. При подаче заявок указывайте ...
Доработка сайта на Joomla (Ignite Gallery)
Необходимо доработать сайт на Joomla 3, а именно сделать так, чтобы при смене картинки менялся текст слева.
На сайте используется Ignite Gallery.
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