Создать и настроить поиск на сайте

http://oncojournal.kz/ - WordPress

Настроить корректную работу поиска на главной странице http://joxi.ru/RmzBEE5tWQ6Qym после запроса должна открываться страница со строкой поиска и найденными результатами, также при клике на пункт меню «Поиск» http://joxi.ru/eAOEzzMC4QynPm необходимо, чтобы открывалась страница со строкой поиска, после запроса результат доложены выводиться ниже

Должно выглядеть по примеру сайта http://old.oncojournal.kz/?page=search

Исполнители рассматриваются ТОЛЬКО с указанием цени и сроков.