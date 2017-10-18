Необходимо доработать сайт на Joomla 3, а именно сделать так, чтобы при смене картинки менялся текст слева. На сайте используется Ignite Gallery.
Создать и настроить поиск на сайте
http://oncojournal.kz/ - WordPress
Настроить корректную работу поиска на главной странице http://joxi.ru/RmzBEE5tWQ6Qym после запроса должна открываться страница со строкой поиска и найденными результатами, также при клике на пункт меню «Поиск» http://joxi.ru/eAOEzzMC4QynPm необходимо, чтобы открывалась страница со строкой поиска, после запроса результат доложены выводиться ниже
Должно выглядеть по примеру сайта http://old.oncojournal.kz/?page=search
Исполнители рассматриваются ТОЛЬКО с указанием цени и сроков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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