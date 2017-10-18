Создать и настроить поиск на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок209 просмотров

http://oncojournal.kz/ - WordPress

Настроить корректную работу поиска на главной странице http://joxi.ru/RmzBEE5tWQ6Qym после запроса должна открываться страница со строкой поиска и найденными результатами, также при клике на пункт меню «Поиск» http://joxi.ru/eAOEzzMC4QynPm необходимо, чтобы открывалась  страница со строкой поиска, после запроса результат доложены выводиться ниже

Должно выглядеть по примеру сайта  http://old.oncojournal.kz/?page=search

Исполнители рассматриваются ТОЛЬКО с указанием цени и сроков.

WordPress
8 лет назад
guest_14875908212078
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Работой довольна! Действительно сказал сделаю за 2-3 часа так и сделал, даже не думала, что данную задачу можно решить так быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и рекомендую Алексея, так как исполнитель очень ответственный.
Очень приятно было работать! Скорая оплата сразу после выполнения задания. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработки в новом разделе на сайте

    $60

    Новый раздел http://skidkoman.com.ua/supermarkety Сайт на php В админке добавить новые категории (Продукты, Электроника итд), эти категории добавить в меню, выбор категории в страницу супермаркетаАкции должны идти наоборот - новые сверхуВ окне акции выводить логотип и дату нужного ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7

    Здравствуйте уважаемые веб-разработчики! Нужна таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7, в эту таблицу должны автоматически добавлять предназначенные для неё материалы. У таблицы будет 8 столбцов (каждый столбец это ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция битрикс+pbxonline+задарма

    Добрый день. Нужно настроить интеграцию: Битрикс24 (запись + входящие + направить звонок на ответственного) + Задарма (переадресация на мобильный) + PBX online ( распределение звонков на 2 линии). Цена ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка подтверждения заказа

    Сайт на Prestashop 1.6.1 http://infantito.ru/ 1. на данный момент покупателю, оформившему заказ на сайте, приходит письмо с вложенным pdf-файлом, а текст письма содержит только информацию о стоимости (фото 1). 2. Хочу, чтобы приходило письмо-подтверждение ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт-каталог

    $50

    Нужно сделать сайт-католог. Дизайн шаблона должен быть дружелюбный, под пользователей техники Apple.   Просто на сайте нужно построчно перечисление мероприятий и счетчик до их завершения (прогресс бар обычный  в процентах/днях, таймер обратного отсчета.  ...

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки в Flask(на AWS VPC),при работе с Gmail-api и oauth2client

    На AWS VPC(Ubuntu16+Apache2), развёрнуто Flask приложение(python3), в котором используется google-аутентификация через Gmail API, выполняемая с помощью модуля oauth2client(заранее извиняюсь, если где-либо ошибся в формулировках).  Пользователь выполняет вход на сайт через форму авторизации google и ...

    Flask
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать модуль фильтра помещений php+js

    Модуль подбора помещений http://bit.ly/2gqkpk1 тащит квартиры с эксель кнопка фильтрации Южное Бунино фильтрует по полю адрес и тексту "Москва ЮЗАО", необходимо перенастроить фильтр на значение данного поля "Новомосковский АО".  Для подробного просмотра помещений новомосковкого ао необходимо ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад