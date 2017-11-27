Доработки в новом разделе на сайте

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок225 просмотров

Новый раздел http://skidkoman.com.ua/supermarkety Сайт на php

  • В админке добавить новые категории (Продукты, Электроника итд), эти категории добавить в меню, выбор категории в страницу супермаркета
  • Акции должны идти наоборот - новые сверху
  • В окне акции выводить логотип и дату нужного магазина
  • При нажатии на акцию открывалась галерея всех страниц акции как на Tiendeo.ru
  • В меню выпадающее подменю со всеми соответствующими магазинами
  • Под акциями логотипы супермаркетов соответствующего города
  • Страница со списком адресов магазина
Есть полное подробное ТЗ
PHP
7 лет назад
absent2000
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

markostrapoie
Марьян 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$60
3 дня
Легко справился с заданием на которое я долго искал исполнителя, ни у кого не хватало компетенций. Доволен полностью, буду продолжать сотрудничество.
Приятно работать когда есть ТЗ и заказчик постоянно на связи. Я доволен сотрудничеством и участием в этом проекте.

Заявки фрилансеров

markostrapoie
Марьян 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад

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