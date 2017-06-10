Есть 2 web формы Нужен интуитивный понятный интерфейс в общем для обеих форм стиле тематика - маркировка одна из форм для примера во вложении
Нужно создать дизайн окна игры, а также дизайн диалога
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Файл Background.pngпркдставляет собой пример фона, с которым должны сочетаться созданные рисунки.
1. Points.png– таблица, которую нужно создать, пропорция примерно 1200x900 px. Таблица должна быть полупрощрачной и сочетаться с фоном.
2. Question.png– окно с вопросом, которое долно будет появляться поверх всех окон в игре,
размер примерно 1000x300 px.
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