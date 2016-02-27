morningTea

Александр Гладков morningTea

 
35 летРоссия/Вологда
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Срочно: Программист на Yii2
Все прошло успешно, всегда на связи, хорошая коммуникация.
Всё отлично. Подробное ТЗ. Своевременная оплата.
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miha_o_g
Михаил 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Разработать модуль для Yii2
Все сделано качественно и в указаные сроки, рекомендую.
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
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andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Регулярка PHP
Александр прекрасно справился с задачей! Рекомендую как отличного программиста!!
Рекомендую к сотрудничеству.
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eugalata
Евгений 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужна доработка скрипта на yii + bootstrap
Александр выполнил все как и было нужно, очень быстро все было сделано.
Чётко поставленная задача. Своевременная оплата.
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