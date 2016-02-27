morningTea

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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
7 лет назад
Все прошло успешно, всегда на связи, хорошая коммуникация.
Ответный отзыв
Всё отлично. Подробное ТЗ. Своевременная оплата.
$40
10 баллов
8 лет назад
Все сделано качественно и в указаные сроки, рекомендую.
Ответный отзыв
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
8 лет назад
Александр прекрасно справился с задачей! Рекомендую как отличного программиста!!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
8 лет назад
Александр выполнил все как и было нужно, очень быстро все было сделано.
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача. Своевременная оплата.