Нужен копирайт на турпродукт

В связи с обновлением сайта было принято решение обновлять всё и вся. Нужно написать продающий текст для презентации туристического направления на сайте. Сфера - активный отдых в горах. В случае приятного результата исполнителя ждёт еще 10 аналогичных проектов. Работа не объёмная, копирайт примерно на 4000 символов (примерно), и немного рерайта (старое описание маршрута по дням сделать более вкусным).

Первая работа - http://radialclub.ru/nashi-pohody/letnij-sezon/k-podnozhju-g-beluha/ - нужно новое описание, после прочтения которого у читателя появлялось бы неудержимое желание уехать в горы Алтая :-) плюс обновить текст описания маршрута по дням, читая которое клиент бы уже ощущал ароматы альпийских лугов и знойное горное солнце.

Прошу сразу указывать стоимость.