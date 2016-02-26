Сделать 3 дудла (doodle)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок195 просмотров

Задача - сделать 3 рисованных дудла (doodle), длительность каждого примерно 1 мин 15 секунд, наложить озвучку

9 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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