Задача - сделать 3 рисованных дудла (doodle), длительность каждого примерно 1 мин 15 секунд, наложить озвучку
Из видео на 4 часа нужно сделать много видео по 3-5 минут
Коллеги, привет!
Очень ищу крутого специалиста по видеомонтажу.
Мы проводим большое количество вебинаров. И их нужно брать, смотреть и резать на мелкие 3-5 минутные видео с полезным контентом. Полезного контента у нас завались. Т.е. очень и очень много. Но все наши вебинары редко когда длятся меньше 6 часов... А нам нужны короткие и интересные видео для продвижения на YouTube
Задачи следующие:
Взять запись вебинара. Найти нужные куски - ТЗ кандидату. В начало этого куска вставить нашу заставку, кое где сделать быструю перемотку, кое что обрезать, кое что еще как-то интересно и прикольно сделать - ваши идеи без внимания не останутся.
Ниша: дизайн и моделирование ногтей. Контент у нас международного качества. То есть, по нашим курсам пускают слюни более миллиона человек из РФ, Европы и вообще по всему миру.
В общем работать есть с чем. Но вот человека, который с этим всем богатством будет работать, нет.
Жду предложений!
Чтобы прикинуть цену, такой вопрос: Сколько будет стоить из большого видео на 4 часа сделать 15-20 коротких видео по ТЗ в течении месяца?
Спасибо за внимание, хорошего дня \ ночи
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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