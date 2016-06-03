Из видео на 4 часа нужно сделать много видео по 3-5 минут

Коллеги, привет!

Очень ищу крутого специалиста по видеомонтажу.

Мы проводим большое количество вебинаров. И их нужно брать, смотреть и резать на мелкие 3-5 минутные видео с полезным контентом. Полезного контента у нас завались. Т.е. очень и очень много. Но все наши вебинары редко когда длятся меньше 6 часов... А нам нужны короткие и интересные видео для продвижения на YouTube

Задачи следующие:

Взять запись вебинара. Найти нужные куски - ТЗ кандидату. В начало этого куска вставить нашу заставку, кое где сделать быструю перемотку, кое что обрезать, кое что еще как-то интересно и прикольно сделать - ваши идеи без внимания не останутся.

Ниша: дизайн и моделирование ногтей. Контент у нас международного качества. То есть, по нашим курсам пускают слюни более миллиона человек из РФ, Европы и вообще по всему миру.

В общем работать есть с чем. Но вот человека, который с этим всем богатством будет работать, нет.

Жду предложений!

Чтобы прикинуть цену, такой вопрос: Сколько будет стоить из большого видео на 4 часа сделать 15-20 коротких видео по ТЗ в течении месяца?

Спасибо за внимание, хорошего дня \ ночи