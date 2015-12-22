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Опыт работы

Второй режиссер полнометражный фильм "МійДідусь,- Дід Мороз", SHL-production

Янв 2020 – Апр 2020

ОБЯЗАНОСТИ:

Написание режиссерского сценария, планирование КПП, составление вызывных

листов, управление и контроль работ всех департаментов на съёмочной площадке.

Телережиссер «Телеканал «24», Медиахолдинг«Люкс»

Авг2019 – январь 2020

ОБЯЗАНОСТИ:

Написание сценария

Разработка концепции производства,

планирование и организация съемок телепрограмм

Монтаж, контроль качества

Рекомендации:Елена Трибушная – главный редактор новостей 050-420-25-52

Телеоператор на телеканале ZIK/ Продюсер видеопроизводства на фрилансе

Предприниматель

Обязаности: сценарии, режиссура, организации схемок, съёмка и видеомонтаж: реклама, видеообзоры, клиы, корпоративные (имиджевые) фильмы, видеоуроки, прямые эфиры.

Продюсер/режиссер проекта «Молоде «Молодекіно» на «Є!»телеканале

Апр2019 - июл (3 мес)

Отсмотр и выбор фильмов участников проекта

Планирование съёмок программ

Организация и контроль съёмки программ.

Причинаухода – задержка зарплаты

Рекомендации– Светлана Коляда директор канала 066 430 04 ветлана Коляда директорканала 066 430 04 12

Режиссер/ Креативный продюсерПлатформа Женского нетворкинга "Я иду"

дек2018 - апр (3мес)

Услуги для бизнеса - другое

Сценарий, планирование съемок.

Планирование и координация работы съемочной группы во времясъемок.

Контрольдедлайнов всех департаментов на стадии постпродакшена.

Контролькачества готового продукта в соответствии с требованиями заказчика.

Причина ухода – разногласия с партнером.

Режиссерпрямых эфиров

июл2016 - настоящее время (2 года 9 мес)

Мост Видео ТВ(http://www.mostvideo.tv/)

Медиа /СМИ

Фриланс

Руководство трансляции прямых эфиров. Постановка задачтелеоператорам. Контроль за необходимыми условиями работы коллектива.

Многокамерный монтаж прямого эфира.

Телеоператор

авг2017 - ноя 2018 (1 год 4 мес)

Телеканал «Прямий»

Медиа /СМИ

• Предлагатькорреспонденту или режиссеру разнообразное фон для записей интервью, вместе работать

с ними над мизансценами кадра;

• Выполнять своюработу согласно стандартам, установленным для программ · департамента, соблюдая

правила эксплуатации технического оборудования.

• Выезжать на местапроисшествий где осуществлять съемки событий, синхронов, постановок, Лайф и

т.д., или проводить их в студийных условиях, участвовать в прямых включениях

или эфирах;

• Во время съемокконтролировать техническое качество видео и аудио материала;

• Уметь пользоватьсяи осуществлять передачу видео / аудио материалов, или прямые включения

средствами опто-волоконной связи, беспроводной системы передачи видеосигнала (LiveU).

Рекомендации: ВячеславМельник – главный оператор 067 406 66 17

Причинаухода – желание роста

Второйрежиссер

июл 2017 - авг 2017 (2 мес)

Sisters prodaction

Медиа / СМИ

Иностранный англоязычный проект "Leave to Remain".Короткометражный фильм.

Мои задачи:

• Режиссерскийсценарий, просчет хронометража, составление КПП и вызывных листов.

• управлениесъёмочной площадкой;

• создание всехнеобходимых условий для работы режиссера;

• контрольвыполнения подготовки всех департаментов согласно таймингу;

• созданиеблагоприятной атмосферы на площадке.

Рекомендации- Продюсер Александр Омельянов 067 434 28 20

Ассистентвторого режиссера

фев2017 - июн 2017 (5 мес)

ТРИ-Я-ДАпродакшн/фильм "Позивний Бандерас"

Медиа /СМИ

• Разработкарежиссерского сценария.

• Планирование: КППи вызывные листы

• Помощь творческойкоманде на съёмочной площадке

Рекомендации – второй режиссер Валерий Крижановский050 355 30 69

Второйрежиссер

фев2017 - мар 2017 (2 мес)

Panaceapictures/ Трейлер кфильму "Понад усе"

Медиа /СМИ

Планирование: КПП, вызывные листы, управление съёмочнойплощадкой.

Администратор съёмочной площадки

ноя2016 - дек 2016 (2 мес)

Sister's Production,

Медиа /СМИ

Телевизионный фильм "Не могу забыть тебя" по заказу1+1 медіа.

Обязанности: следить за порядком, чистотой и безопасностью,организация кейтеринга. Организация перемещения съёмочной команды. Следить за

коммуникацией всех департаментов. Подменять сотрудников в случае форс-мажора.

Делать все, чтобы творческой группе было комфортно работать.

Телеоператор

апр2016 - окт 2016 (7 мес)

Сонатапродакшн

от 20 до 50 сотрудников Медиа / СМИ

• Планировкаосвещения в павильоне. Организация и проведение прямых трансляций и записей

телеведущих и ювелирных украшений.

• Выполнять свою работусогласно стандартам, установленным для программ · департамента, соблюдая

правила эксплуатации технического оборудования.

• Во время съемокконтролировать техническое качество видео и аудио материала

Администраторсъёмочной площадки "Битава экстрасенсов 16 сезон"

авг2016 - сен 2016 (2 мес)

Пилот студия

Медиа /СМИ

"Битава экстрасенсов 16 сезон"

Обязанности: следить за порядком, чистотой и безопасностью,организация кейтеринга. Организация перемещения съёмочной команды. Следить за

коммуникацией всех департаментов. Подменять сотрудников в случае форс-мажора.

Делать все, чтобы творческой группе было комфортно работать.

Рекомендации

• ЯрославГаврищук (Старший администраторсъёмочной площадки, Пилот студия)

Август 2015 – февраль 2016

Оператор прямых эфиров

ФК Динамо Киев

На контрактной основе.

Обязаности: съёмка прямых эфиров. Монтаж обзоров матчей. Производство авторских

проектов.

Июнь2013 – июль 2015

Видеодизайнер

ТАВР медиа – крупнейший радиохолдинг Украины ;

ХІТ FM, Русское Радио Украина, KISS FM, ROKS, RELAX, МЕЛОДИЯ

Обязаности: сценарии, съёмка и монтаж видео презентаций рекламных кампаний и

ивентов. Интервью звезд шоу-бизнеса.

Рекламные ролики.