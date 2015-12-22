Опыт работы
Второй режиссер полнометражный фильм "МійДідусь,- Дід Мороз", SHL-production
Янв 2020 – Апр 2020
ОБЯЗАНОСТИ:
Написание режиссерского сценария, планирование КПП, составление вызывных
листов, управление и контроль работ всех департаментов на съёмочной площадке.
Телережиссер «Телеканал «24», Медиахолдинг«Люкс»
Авг2019 – январь 2020
ОБЯЗАНОСТИ:
Написание сценария
Разработка концепции производства,
планирование и организация съемок телепрограмм
Монтаж, контроль качества
Рекомендации:Елена Трибушная – главный редактор новостей 050-420-25-52
Телеоператор на телеканале ZIK/ Продюсер видеопроизводства на фрилансе
Предприниматель
Обязаности: сценарии, режиссура, организации схемок, съёмка и видеомонтаж: реклама, видеообзоры, клиы, корпоративные (имиджевые) фильмы, видеоуроки, прямые эфиры.
Продюсер/режиссер проекта «Молоде «Молодекіно» на «Є!»телеканале
Апр2019 - июл (3 мес)
Отсмотр и выбор фильмов участников проекта
Планирование съёмок программ
Организация и контроль съёмки программ.
Причинаухода – задержка зарплаты
Рекомендации– Светлана Коляда директор канала 066 430 04 ветлана Коляда директорканала 066 430 04 12
Режиссер/ Креативный продюсерПлатформа Женского нетворкинга "Я иду"
дек2018 - апр (3мес)
Услуги для бизнеса - другое
Сценарий, планирование съемок.
Планирование и координация работы съемочной группы во времясъемок.
Контрольдедлайнов всех департаментов на стадии постпродакшена.
Контролькачества готового продукта в соответствии с требованиями заказчика.
Причина ухода – разногласия с партнером.
Режиссерпрямых эфиров
июл2016 - настоящее время (2 года 9 мес)
Мост Видео ТВ(http://www.mostvideo.tv/)
Медиа /СМИ
Фриланс
Руководство трансляции прямых эфиров. Постановка задачтелеоператорам. Контроль за необходимыми условиями работы коллектива.
Многокамерный монтаж прямого эфира.
Телеоператор
авг2017 - ноя 2018 (1 год 4 мес)
Телеканал «Прямий»
Медиа /СМИ
• Предлагатькорреспонденту или режиссеру разнообразное фон для записей интервью, вместе работать
с ними над мизансценами кадра;
• Выполнять своюработу согласно стандартам, установленным для программ · департамента, соблюдая
правила эксплуатации технического оборудования.
• Выезжать на местапроисшествий где осуществлять съемки событий, синхронов, постановок, Лайф и
т.д., или проводить их в студийных условиях, участвовать в прямых включениях
или эфирах;
• Во время съемокконтролировать техническое качество видео и аудио материала;
• Уметь пользоватьсяи осуществлять передачу видео / аудио материалов, или прямые включения
средствами опто-волоконной связи, беспроводной системы передачи видеосигнала (LiveU).
Рекомендации: ВячеславМельник – главный оператор 067 406 66 17
Причинаухода – желание роста
Второйрежиссер
июл 2017 - авг 2017 (2 мес)
Sisters prodaction
Медиа / СМИ
Иностранный англоязычный проект "Leave to Remain".Короткометражный фильм.
Мои задачи:
• Режиссерскийсценарий, просчет хронометража, составление КПП и вызывных листов.
• управлениесъёмочной площадкой;
• создание всехнеобходимых условий для работы режиссера;
• контрольвыполнения подготовки всех департаментов согласно таймингу;
• созданиеблагоприятной атмосферы на площадке.
Рекомендации- Продюсер Александр Омельянов 067 434 28 20
Ассистентвторого режиссера
фев2017 - июн 2017 (5 мес)
ТРИ-Я-ДАпродакшн/фильм "Позивний Бандерас"
Медиа /СМИ
• Разработкарежиссерского сценария.
• Планирование: КППи вызывные листы
• Помощь творческойкоманде на съёмочной площадке
Рекомендации – второй режиссер Валерий Крижановский050 355 30 69
Второйрежиссер
фев2017 - мар 2017 (2 мес)
Panaceapictures/ Трейлер кфильму "Понад усе"
Медиа /СМИ
Планирование: КПП, вызывные листы, управление съёмочнойплощадкой.
Администратор съёмочной площадки
ноя2016 - дек 2016 (2 мес)
Sister's Production,
Медиа /СМИ
Телевизионный фильм "Не могу забыть тебя" по заказу1+1 медіа.
Обязанности: следить за порядком, чистотой и безопасностью,организация кейтеринга. Организация перемещения съёмочной команды. Следить за
коммуникацией всех департаментов. Подменять сотрудников в случае форс-мажора.
Делать все, чтобы творческой группе было комфортно работать.
Телеоператор
апр2016 - окт 2016 (7 мес)
Сонатапродакшн
от 20 до 50 сотрудников Медиа / СМИ
• Планировкаосвещения в павильоне. Организация и проведение прямых трансляций и записей
телеведущих и ювелирных украшений.
• Выполнять свою работусогласно стандартам, установленным для программ · департамента, соблюдая
правила эксплуатации технического оборудования.
• Во время съемокконтролировать техническое качество видео и аудио материала
Администраторсъёмочной площадки "Битава экстрасенсов 16 сезон"
авг2016 - сен 2016 (2 мес)
Пилот студия
Медиа /СМИ
"Битава экстрасенсов 16 сезон"
Обязанности: следить за порядком, чистотой и безопасностью,организация кейтеринга. Организация перемещения съёмочной команды. Следить за
коммуникацией всех департаментов. Подменять сотрудников в случае форс-мажора.
Делать все, чтобы творческой группе было комфортно работать.
Рекомендации
• ЯрославГаврищук (Старший администраторсъёмочной площадки, Пилот студия)
Август 2015 – февраль 2016
Оператор прямых эфиров
ФК Динамо Киев
На контрактной основе.
Обязаности: съёмка прямых эфиров. Монтаж обзоров матчей. Производство авторских
проектов.
Июнь2013 – июль 2015
Видеодизайнер
ТАВР медиа – крупнейший радиохолдинг Украины ;
ХІТ FM, Русское Радио Украина, KISS FM, ROKS, RELAX, МЕЛОДИЯ
Обязаности: сценарии, съёмка и монтаж видео презентаций рекламных кампаний и
ивентов. Интервью звезд шоу-бизнеса.
Рекламные ролики.
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