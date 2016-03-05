Убрать из видео часть кадров и добавить

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен13 заявок360 просмотров

1) Из ролика (https://yadi.sk/i/Oad_6CFkpvDvS) надо убрать кадры (секунды):

7-9

24-34

48-53

1:12 - 1:28

2:20 - и до конца

2) по середине времени видео (+-) добавить красиво появляющийся логотип

3) в конце видео добавить красиво появляющийся логотип

надо сегодня-завтра :)

9 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$12
1 день
Все отлично и быстро. Рекомендую!
Спасибо за быструю и адекватную обратную связь. Надеюсь, в дальнейшем будем еще работать и будем полезны друг другу

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад