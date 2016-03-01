Видео реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок305 просмотров

Нужно сделать 15 секундный видео ролик для ТВ рекламы. Вся логика есть на powerpoint презентации + желали бы услышать ваши фантазии, для красивой реализации 

PowerPoint
9 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров