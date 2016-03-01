Видео реклама

Добрый день! Необходимо в начало видео вставить наш логотип (на белом фоне появился и затухнут). В конце появляющиеся строчки предложения. Сроки - на сегодня-завтра Оплата - договорная Спасибо! ...
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Нужно сделать 15 секундный видео ролик для ТВ рекламы. Вся логика есть на powerpoint презентации + желали бы услышать ваши фантазии, для красивой реализации
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