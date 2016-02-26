Отредактировать видео

  1. Биржа фриланса
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Закрыт32 заявки410 просмотров

Добрый день!

Необходимо в начало видео вставить наш логотип (на белом фоне появился и затухнут). 

В конце появляющиеся строчки предложения. 

Сроки - на сегодня-завтра

Оплата - договорная 

Спасибо! Жду вашу заявку!

9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров