Видеомонтаж любительского ролика

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Завершен3 заявки189 просмотров

Есть 20 коротких видео про Глеба (моего сына). 

Нужно подготовить 3-5ти минутный ролик о том как он взрослеет под веселую музыку, указывая возраст. (возраст Глеба на каждом эпизоде можно определить по дате в названии или в свойствах файла, Глеб родился 02.12.2013)

Необязательно использовать все 20 эпизодов, можно оставить только часть.

Видео сняты на любительскую камеру и мобильный телефон.

9 лет назад
michailo
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Malews
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Максим выполнил работу качественно и в срок.
Всё отлично, приятно было с Вами работать :)

Заявки фрилансеров

Malews
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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