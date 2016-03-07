Видеомонтаж любительского ролика

Есть 20 коротких видео про Глеба (моего сына).

Нужно подготовить 3-5ти минутный ролик о том как он взрослеет под веселую музыку, указывая возраст. (возраст Глеба на каждом эпизоде можно определить по дате в названии или в свойствах файла, Глеб родился 02.12.2013)

Необязательно использовать все 20 эпизодов, можно оставить только часть.

Видео сняты на любительскую камеру и мобильный телефон.