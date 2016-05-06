Изготовить видеоролик 60 сек. с живым спикером для презентации услуги

Требуется переписать видеопрезентацию ролика https://www.youtube.com/watch?v=TWwG6eRFtBc

Текст оставить тот же, задний фон нужно изменить на современный офисный, спикер (женщина или мужчина, неважно) должен выглядеть аккуратно ( в костюме, побрит, причесан) и говорить без акцента. Текст тот же, что и в ролике.