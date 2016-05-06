Изготовить видеоролик 60 сек. с живым спикером для презентации услуги

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок215 просмотров

Требуется переписать видеопрезентацию ролика https://www.youtube.com/watch?v=TWwG6eRFtBc

Текст оставить тот же, задний фон нужно изменить на современный офисный, спикер (женщина или мужчина, неважно) должен выглядеть аккуратно ( в костюме, побрит, причесан)  и говорить без акцента. Текст тот же, что и в ролике.

9 лет назад
westernbid
54 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xMars7
Юлия 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

xMars7
Юлия 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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