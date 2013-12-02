Нужен человек, который сможет качественно редактировать видео и готовить к выкладке. Под редактированием я имею в виду - делание из монотонной картинки человека на одинаковом фоне - более интересной, динамичной картинки. ...
Рекламный ролик для Инстаграма
Нужно смонтировать из 3-5 видео, 15 секундный ролик для инстаграма и наложить аудио и текст.
Заявки фрилансеров
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