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Видеозапись обращения - презентация проекта
Требуется записать видеообращение с презентацией проекта на 3-4 минуты. Спикер - наш. Задача заключается в записи видео на улице, возле одного из государственных учреждений. Запись должна быть в HD-формате (1920х1200 или 1920х1080), а также минимальном монтаже ролика (возможно это будут фото-заставки), идея такова, чтобы разнообразить спич говорящего человека, и в целом, не было скучным.
От Вас требуется прислать ссылки на ваши работы и время на выполнение.
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