Книжные иллюстрации, открытки, персонажи

Приветствую!

Я художник-иллюстратор, работаю в Adobe Photoshop (растровая графика). С удовольствием помогу вам воплотить в жизнь ваши проекты!

Могу создать для вас:

- Иллюстрации для детских, подростковых и взрослых книг, сборников стихотворений;

- Открытки с иллюстрациями по любому случаю;

- Персонажей для личного бренда, упаковок.

Гарантия уникальности. Индивидуальный подход - учту все пожелания и ваше видение, желаемую стилистику. Со мной ваш продукт станет заметным, необычным и ярким!

Всегда на связи, открыта к общению и обсуждению условий и стоимости работы. Для сотрудничества пишите и отправляйте техническое задание на почту [email protected]

Мои контакты:

Telegram +79024277089

WhatsApp +79093719804

E-mail – [email protected]