Ксения Соломянная KseniaSPKseniaSP
27 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Книжные иллюстрации, открытки, персонажи
Приветствую!
Я художник-иллюстратор, работаю в Adobe Photoshop (растровая графика). С удовольствием помогу вам воплотить в жизнь ваши проекты!
Могу создать для вас:
- Иллюстрации для детских, подростковых и взрослых книг, сборников стихотворений;
- Открытки с иллюстрациями по любому случаю;
- Персонажей для личного бренда, упаковок.
Гарантия уникальности. Индивидуальный подход - учту все пожелания и ваше видение, желаемую стилистику. Со мной ваш продукт станет заметным, необычным и ярким!
Всегда на связи, открыта к общению и обсуждению условий и стоимости работы. Для сотрудничества пишите и отправляйте техническое задание на почту [email protected]
Мои контакты:
Telegram +79024277089
WhatsApp +79093719804
E-mail – [email protected]
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Портфолио
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- Иллюстрация к терапевтической сказке75 просмотров
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- Завтрак50 просмотров
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- Иллюстрация для оформления визитки51 просмотр
- Ночное приключение54 просмотра
- Логотип премии Э.Н. Успенского58 просмотров