Обладаю высокой работоспособностью, умею работать в режиме многозадачности и в команде, имею развитые организационные и управленческие способности. Хо

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

4 причины выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовое видео!!!

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

4. Маркетинговые рекомендации. Пять лет работы в маркетинге научили меня находить ошибки, которые влияют на конверсию. Вы получите рекомендации по привлечению клиентов и эффективной продажи своих продуктов/услуг.

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Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

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Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Захар Чуфистов)