Получение значений для сайта от других нескольких сайтов по API.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1201 просмотр

Для сайта XRates.ru на странице https://xrates.ru/p2p-platforms нужно отображать курсы валют и комиссии от 10-20 других сайтов. Данные будут передаваться по API. Аналогично нужно будет сделать для другого раздела. Есть регулярно потребность в доработках. Интересует долосрочное сотрудничество.

4 года назад
Oleg0001
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