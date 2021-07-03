Для сайта XRates.ru на странице https://xrates.ru/p2p-platforms нужно отображать курсы валют и комиссии от 10-20 других сайтов. Данные будут передаваться по API. Аналогично нужно будет сделать для другого раздела. Есть регулярно потребность в доработках. Интересует долосрочное сотрудничество.