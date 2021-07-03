Требуется внести правки по сайту, используя технологии Laravel и Vue.js. Необходимо следовать задачам, указанным в Trello, и обеспечить сохранность текущей функциональности сайта. Исполнитель должен быть готов к работе до завершения проекта. Срок выполнения — до среды.
Получение значений для сайта от других нескольких сайтов по API.
Для сайта XRates.ru на странице https://xrates.ru/p2p-platforms нужно отображать курсы валют и комиссии от 10-20 других сайтов. Данные будут передаваться по API. Аналогично нужно будет сделать для другого раздела. Есть регулярно потребность в доработках. Интересует долосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработка поискового модуля туров для сайта, который будет интегрирован с несколькими туроператорами. Модуль должен поддерживать возможность оформления брони. Пример реализации можно посмотреть у компании Турвизор. Возможна дальнейшая поддержка проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется специалист для настройки чат-бота в мессенджерах для школы английского языка. Задачи включают автоматизацию обучения, создание образовательных квизов и маршрутизацию коммуникаций. Ожидается работа с платформой borisbot, но открыты к другим вариантам при наличии убедительных кейсов. Необходимы навыки анализа ЦА и написания текстов.Закрыт4 года назад
Требуется разработать функционал на PHP или JavaScript для получения данных о занятости пользователя из календаря Outlook. Необходимо реализовать возможность передачи дня и получения массива свободных часов. После выбора времени следует отправить сообщение пользователю с новым событием в календарь Outlook.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать личный кабинет на платформе Bitrix для покупателей. Включить функции отображения персональных данных, адреса доставки и истории заказов с актуальными статусами. Также требуется добавить ссылку на ЛК на все страницы для удобного доступа.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подключить автообновляемый прайс на платформе Opencart. В приложении находится техническое задание, которое необходимо учитывать при выполнении задачи. Ожидается качественная интеграция для автоматизации обновления товаров.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется доработка сайта на Drupal 7, включающая вывод определённых json-данных из поля в каждой ноде. Необходима реализация функционала для отображения данных на страницах. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Требуется внести изменения в сайт на WordPress, включая исправление вёрстки, оптимизацию ajax-подгрузки постов и вывод данных ACF. Задача включает детальную проработку указанных моментов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется помощь в исправлении ошибок в системе Битрикс. Основная проблема связана с фатальной ошибкой, возникающей при попытке подключить файл template.php. Необходимо проанализировать и устранить данные ошибки в коде, чтобы обеспечить корректную работу шаблона.Закрыт4 года назад
Требуется разработать бэкенд для социальной сети, аналог Вконтакте, с возможностью долгосрочного сотрудничества. Ожидается полное посвящение проекту. Укажите, сколько часов можете работать в неделю, возможность фуллтайма и стоимость услуг.Закрыт4 года назад