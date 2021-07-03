Добрый день!

Интересует следующее:

Необходим поисковый модуль туров от нескольких туроператоров для сайта.

С возможностью оформления брони.

Посмотрите, пожалуйста, как это сделано у компании Турвизор (это самый идеальный вариант).

Кто может взяться за это? В последующем при необходимости вести этот проект.

Пишите, пожалуйста, ваши мысли и предложения, будем рассматривать.