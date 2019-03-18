Сделать сайт с синхронизации на новой опенкарт

Нужен человек который поможет сделать правки. Человек должен знать верстку и bitrix. Всего 7 правок небольших. Тз по ссылке в документе https://dropmefiles.com/bNj0l
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт постель.рф что нужно
- синхронизация остатков
- синхронизация картинок (без лого)
- синхронизация категорий (как на сайте)
- синхронизация скидок
Вообщем сделать сайт похожий на постель.рф по синхронизации на новой опенкарт (т.е. с нуля)
ВАЖНО: нужна первоначальная сео настройка : тайтл, дискрипшн, сайтмап, дубли страниц перенаправление с www и тд. чтоб пот ом на это не обращать внимание
Шаблон, дизайн и тд отдельно делаю сам....
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