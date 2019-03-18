Сделать сайт с синхронизации на новой опенкарт

Есть сайт постель.рф что нужно

- синхронизация остатков

- синхронизация картинок (без лого)

- синхронизация категорий (как на сайте)

- синхронизация скидок

Вообщем сделать сайт похожий на постель.рф по синхронизации на новой опенкарт (т.е. с нуля)

ВАЖНО: нужна первоначальная сео настройка : тайтл, дискрипшн, сайтмап, дубли страниц перенаправление с www и тд. чтоб пот ом на это не обращать внимание

Шаблон, дизайн и тд отдельно делаю сам....