Сделать сайт с синхронизации на новой опенкарт

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки132 просмотра
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Есть сайт постель.рф что нужно  

- синхронизация остатков   

- синхронизация картинок (без лого)  

- синхронизация категорий (как на сайте)  

- синхронизация скидок   

Вообщем сделать сайт похожий на постель.рф по синхронизации на новой опенкарт (т.е. с нуля)   

ВАЖНО: нужна первоначальная сео настройка : тайтл, дискрипшн, сайтмап, дубли страниц перенаправление с www и тд. чтоб пот ом на это не обращать внимание  

Шаблон, дизайн и тд отдельно делаю сам....

5 лет назад
DmitroRodion
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад