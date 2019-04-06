Сайт на joomla, обновление, исправления

Нужен человек который поможет сделать правки. Человек должен знать верстку и bitrix. Всего 7 правок небольших. Тз по ссылке в документе https://dropmefiles.com/bNj0l
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт imastera.com на Joomla! 3.7.3
Нужно:
1) Обновить до последней версии Joomla!
2) Обновить все расширения, которые этого требуют
Вроде бы сейчас эти:
JSitemap PRO
Aimy Sitemap
Akeeba Backup Core package
Download RSSeo! 1.20.18 for Joomla! 3.x
InstAholic Lite
Jshopping Products Carousel and Slider
Sitemap Generator
3) Исправление ошибок кода по validator.w3.org
4) Поменять вид для адресов страниц, сейчас вот так https://imastera.com/remont-iphone/iphone-x
нужно добавить "/" в конце
5) Консультация по телефону по Joomla! (настройка шаблона, модули, компоненты, админка Joomla!), допустим минут 30
Отдельно готов обсудить оптимизацию HTML кода страниц и дальнейшее сотрудничество по доработкам
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