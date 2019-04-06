Сайт на joomla, обновление, исправления

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки231 просмотр
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Есть сайт imastera.com на Joomla! 3.7.3

Нужно:

1) Обновить до последней версии Joomla!

2) Обновить все расширения, которые этого требуют

  Вроде бы сейчас эти:

  JSitemap PRO  

  Aimy Sitemap

  Akeeba Backup Core package    

  Download RSSeo! 1.20.18 for Joomla! 3.x    

  InstAholic Lite    

  Jshopping Products Carousel and Slider    

  Sitemap Generator

3) Исправление ошибок кода по validator.w3.org

4) Поменять вид для адресов страниц, сейчас вот так https://imastera.com/remont-iphone/iphone-x

нужно добавить "/" в конце

5) Консультация по телефону по Joomla! (настройка шаблона, модули, компоненты, админка Joomla!), допустим минут 30

Отдельно готов обсудить оптимизацию HTML кода страниц и дальнейшее сотрудничество по доработкам

Joomla
5 лет назад
MainRoot
Павел 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$25
1 день
Все как нужно и во время!
Коммуникация по проекту отличная, с оплатой проблем нет, рекомендую!
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