Нужен человек который поможет сделать правки. Человек должен знать верстку и bitrix. Всего 7 правок небольших. Тз по ссылке в документе https://dropmefiles.com/bNj0l
Настроить Prestoshop, подключить платежную систему
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить престошоп
Подключить по API платежную систему
Просьба отписывать только тем, у кого был опыт с престошоп
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