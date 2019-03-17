Доработки на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок179 просмотров
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Нужно скопировать эту галерею https://xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/galereya-afish-tema/ на этот сайт http://jaroslcd.beget.tech/galereya-afish-tema/ там уже большинство сделано так что проблем я думаю больших не будет. Приступить нужно сейчас

WordPress
5 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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