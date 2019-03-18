Шаблон опенкрат

Нужно скопировать эту галерею https://xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/galereya-afish-tema/ на этот сайт http://jaroslcd.beget.tech/galereya-afish-tema/ там уже большинство сделано так что проблем я думаю больших не будет. Приступить нужно сейчас