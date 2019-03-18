Исправление багов WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется на нескольких WordPress сайтах вычистить "вирусы" которые изменяют работу сайта. 

WordPress
5 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов