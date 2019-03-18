Перевести на Wordpress сайт подогрева для бассейнов

Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок218 просмотров
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Нужно перевести на Wordpress сайт продажи подогрева для бассейнов. Дизайн нужно будет натянуть, но его еще нет. 

Старый сайт: http://nirvanahp.com

В заявке, укажите, пожалуйста, стоимости и сроки. 

Если вы можете сделать и дизайн, укажите, пожалуйста, это в заявке.

WordPress
5 лет назад
const_ops
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад