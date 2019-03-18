Перевести на Wordpress сайт подогрева для бассейнов

Нужно перевести на Wordpress сайт продажи подогрева для бассейнов. Дизайн нужно будет натянуть, но его еще нет.

Старый сайт: http://nirvanahp.com

В заявке, укажите, пожалуйста, стоимости и сроки.

Если вы можете сделать и дизайн, укажите, пожалуйста, это в заявке.