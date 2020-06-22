Залить товары из ХМЛ на ОпенКарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок456 просмотров

День добрый, нужно выгрузить товары с ХМЛ файла, пример скину.

От вас жду сроки и оценку.

Opencart
5 лет назад
Evgeniy_Koval
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Заявки фрилансеров

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